Никитин: «Получается, что Радулов — быстрый дедушка»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (3:0).
«Хорошие голы забили в первом периоде, это позволило нам иметь преимущество. То, что все голы забили молодые игроки, для них самих это значимо, а для команды значима командная победа. Байрон Фрэз катался вчера и сегодня, посмотрим его состояние по приезду. Парень характерный. Радулов? Если он в свои годы обгоняет всех остальных, то получается, что он быстрый дедушка», — сказал Никитин.
«Локомотив» ведет в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» со счетом 3-1.
Радмир Сахибгареев
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -
