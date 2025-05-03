Никитин: «Получается, что Радулов — быстрый дедушка»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (3:0).

«Хорошие голы забили в первом периоде, это позволило нам иметь преимущество. То, что все голы забили молодые игроки, для них самих это значимо, а для команды значима командная победа. Байрон Фрэз катался вчера и сегодня, посмотрим его состояние по приезду. Парень характерный. Радулов? Если он в свои годы обгоняет всех остальных, то получается, что он быстрый дедушка», — сказал Никитин.

«Локомотив» ведет в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» со счетом 3-1.

Радмир Сахибгареев