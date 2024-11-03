Никитин: «Я доволен победой «Локомотива», матч с «Трактором» был уровня плей-офф»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче с «Трактором» (5:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Борис Петрович Михайлов часто говорил: «Мало хотеть, нужно мочь». И в этом матче была команда, которая за эти все «я хотел», «я думал» сразу наказывала. Я доволен победой, матч был уровня плей-офф. Благодарю соперников за квалификацию, мы постоянно были вынуждены работать на предельных мощностях. Максима Шалунова поздравим с 200-й шайбой, но у нас нет промежуточных сабантуйчиков. Для Максима это однозначно не предел и не вершина карьеры. Здорово, что он вступился за Артура Каюмова, это мужской поступок», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.
«Локомотив» набрал 42 очка в 24 матчах и занимает первое место в Западной конференции. 6 ноября команда примет «Торпедо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|23
|15
|8
|31
|3
|Спартак
|21
|13
|8
|29
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|20
|7
|13
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|8
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|22
|5
|17
|12
|3.11
|14:00
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Трактор – Локомотив
|3 : 5
|3.11
|15:00
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Барыс – Нефтехимик
|2 : 1 Б