Игорь Никитин оценил игру молодых хоккеистов «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).
«Два периода держали нас в напряжении. Второй гол очень помог, ребята раскрепостились. У нас поиграла молодежь, внесла энергию. Достаточно было позитивных моментов. Готовимся дальше.
Выбор состава? Давно запланировали дать поиграть молодежи. Некоторые ребята из основного состава уже провели по 60 матчей в сезоне, сегодня была 15-я игра за месяц, это большая нагрузка. Плюс — это шанс для молодых ребят поиграть в мужской хоккей. Мы тут решали две задачи. В ближайшей игре продолжим это делать. Чемпионат идет, мы пытаемся готовиться к плей-офф и восстановиться.
Прогресс Кожевникова? Есть простая пословица: стабильность — признак мастерства. Лехе пока не хватает стабильности, потому что он еще слишком молодой человек. Но Кожевников повзрослел за этот год в плане психологической устойчивости. Я не хочу его перехваливать, но он стабильно попадает в состав. Это мужская школа. Мы хотим, чтобы он ее прошел и стал не седьмым защитником, а зашел в первую шестерку.
Заслужил ли Шумилин основной состав? От него будет все зависеть. Он здорово распорядился своим шансом. Кстати, у него было достаточно моментов в первые два периода. После второго мы ему сказали: здесь хоккей быстрее, если есть полумомент — используй. Он — молодчик, два периода ему хватило адаптироваться. Еремей был с нами летом, мы представляли, кого брали. Не каждый может прийти во взрослую раздевалку и остаться мужичком. Мы позвонили Ярославу Люзенкову, он порекомендовал его и сказал, что Шумилин будет лучше смотреться в звене с Бутом и Волковым», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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