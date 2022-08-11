Игорь Никитин: «Ситуация у нас такая, что нет ярко выраженного первого вратаря»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий по итогам матча против «Салавата Юлаева» на Кубке Республики Башкортостан.

«У нас были хорошие моменты не только в атаке, но и по игре. Сегодня мы пропустили несвойственные для себя голы: в обороне, с пятака, защитники не заблокировали. Хоккей состоит из двух стихий — обороны и атаки, одно помогает другому. Мы не доработали в обороне.

В следующем матче по плану у нас будет играть Иван Бочаров. Ситуация у нас такая, что нет ярко выраженного первого вратаря. Каждый должен заслужить место своей игрой.

Выходной на турнире проведем стандартно: разберем с рефери изменения в правилах, вечером тренировка. Сейчас идет предсезонка, решаем определенные задачи. Приехали на турнир, результат сейчас такой, особо расслабляться не приходится», — цитирует тренера сайт КХЛ.