Боб Хартли: «Иванов — воин: если он будет способен выйти на лед, то выйдет»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

— Вязкая игра, не так много голевых моментов с обеих сторон. В третьем периоде мы были в хорошей позиции, но гол «Ак Барса» в большинстве сыграл решающую роль. Мы не так много создали, за последние 40 минут всего четыре раза бросили.

— Как относитесь к раннему началу матчей?

— Условия одинаковые для обеих команд, оправданий быть не может.

— Георгий Иванов не доиграл матч. Как его состояние?

— Завтра будем больше знать о его состоянии, он пройдет обследование.

— Насколько его отсутствие сказалось на игре «Локомотива»?

— Любой игрок важен для команды, но травмы — часть игры. Это дает возможность сыграть другим хоккеистам. Георгий — воин: если он способен выйти на лед, то выйдет и будет сражаться.

— Как остановить Миллера?

— Не думаю, что его можно остановить. Нужно стараться давать ему меньше возможностей для атак. Наверное, он лучший атакующий защитник в лиге.

