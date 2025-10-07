Хоккей
Сегодня, 00:53

Главный тренер «Локомотива» Хартли: «Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений»

Алина Савинова

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла в понедельник, 6 октября, в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. У «Локомотива» дубль оформил Максим Шалунов.

«Для нашей команды было тяжелое начало игры, проблемы с удалениями. Из-за этого отдали инициативу сопернику. СКА, как и мы, быстрая команда, хорошо катается. Инициатива была в их руках. Хорошо, что даже в этот период мы смогли повести в счете», — приводит пресс-служба ярославского клуба слова Хартли.

Также тренер прокомментировал то, что «Локомотив» является самой удаляемой командой лиги на данный момент.

«Конечно, мы знаем об этом и стараемся исправить ситуацию. Из-за большого количества удалений меньше играем в атаке, некоторые нападающие получают меньше игрового времени, а лучшие игроки соперника проводят много времени на площадке. Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений», — добавил специалист.

«Локомотив» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч ярославцы проведут на выезде 11 октября против «Трактора».

Источник: https://hclokomotiv.ru/article/9429
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Минское «Динамо» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 12 9 3 18
3 Автомобилист 13 8 5 17
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 13 5 8 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 9 4 20
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Динамо Мн 11 7 4 16
4 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 12 5 7 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
7.10 18:00
Лада – Сочи
 - : -
7.10 19:00
Торпедо НН – Металлург Мг
 - : -
7.10 19:00
Ак Барс – Барыс
 - : -
7.10 19:00
Нефтехимик – Амур
 - : -
7.10 19:30
Спартак – Шанхай Дрэгонс
 - : -
Все результаты / календарь

