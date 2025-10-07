Главный тренер «Локомотива» Хартли: «Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра прошла в понедельник, 6 октября, в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. У «Локомотива» дубль оформил Максим Шалунов.
«Для нашей команды было тяжелое начало игры, проблемы с удалениями. Из-за этого отдали инициативу сопернику. СКА, как и мы, быстрая команда, хорошо катается. Инициатива была в их руках. Хорошо, что даже в этот период мы смогли повести в счете», — приводит пресс-служба ярославского клуба слова Хартли.
Также тренер прокомментировал то, что «Локомотив» является самой удаляемой командой лиги на данный момент.
«Конечно, мы знаем об этом и стараемся исправить ситуацию. Из-за большого количества удалений меньше играем в атаке, некоторые нападающие получают меньше игрового времени, а лучшие игроки соперника проводят много времени на площадке. Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений», — добавил специалист.
«Локомотив» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч ярославцы проведут на выезде 11 октября против «Трактора».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|12
|9
|3
|18
|3
|Автомобилист
|13
|8
|5
|17
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|13
|5
|8
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|9
|4
|20
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Динамо Мн
|11
|7
|4
|16
|4
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|12
|5
|7
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|7.10
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|7.10
|19:00
|
Торпедо НН – Металлург Мг
|- : -
|7.10
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|7.10
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|7.10
|19:30
|
Спартак – Шанхай Дрэгонс
|- : -