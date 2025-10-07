Главный тренер «Локомотива» Хартли: «Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла в понедельник, 6 октября, в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. У «Локомотива» дубль оформил Максим Шалунов.

«Для нашей команды было тяжелое начало игры, проблемы с удалениями. Из-за этого отдали инициативу сопернику. СКА, как и мы, быстрая команда, хорошо катается. Инициатива была в их руках. Хорошо, что даже в этот период мы смогли повести в счете», — приводит пресс-служба ярославского клуба слова Хартли.

Также тренер прокомментировал то, что «Локомотив» является самой удаляемой командой лиги на данный момент.

«Конечно, мы знаем об этом и стараемся исправить ситуацию. Из-за большого количества удалений меньше играем в атаке, некоторые нападающие получают меньше игрового времени, а лучшие игроки соперника проводят много времени на площадке. Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений», — добавил специалист.

«Локомотив» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч ярославцы проведут на выезде 11 октября против «Трактора».