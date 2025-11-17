Хартли — об отставке Рябыкина: «Не лучший день для тренеров в КХЛ, но таков бизнес»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра прошла в понедельник в Ярославле. Победу хозяевам принес гол Максима Шалунова на последней секунде овертайма.
«Классная победа. Нам не удался первый период. В последних играх эта неприятная тенденция, мы медленно начинаем и пропускаем первыми. Но не сдаемся, идем вперед. Между первым и вторым периодами ребята в раздевалке поддержали друг друга. Получилось сократить отставание во втором периоде, знали, что нам нужно делать в третьем. Вытащили игру», — приводит пресс-служба КХЛ слова Хартли.
Также специалист ответил на вопрос по поводу увольнения Дмитрия Рябыкина из тренерского штаба «Локомотива».
«Не лучший день для тренеров в КХЛ, но таков бизнес. Это будет единственный комментарий по поводу ухода Рябыкина», — добавил он.
17 ноября в КХЛ произошли три тренерские отставки. Помимо Рябыкина, были уволены главные тренеры московского «Динамо» и «Трактора» — Алексей Кудашов и Бенуа Гру.
«Локомотив» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч ярославская команда проведет дома 19 ноября против «Шанхай Дрэгонс».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|17.11
|15:30
|Сибирь – Шанхай Дрэгонс
|0 : 3
|17.11
|19:00
|Локомотив – Салават Юлаев
|4 : 3 ОТ
|17.11
|19:30
|Сочи – Барыс
|1 : 2 ОТ