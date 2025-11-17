Хартли — об отставке Рябыкина: «Не лучший день для тренеров в КХЛ, но таков бизнес»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла в понедельник в Ярославле. Победу хозяевам принес гол Максима Шалунова на последней секунде овертайма.

«Классная победа. Нам не удался первый период. В последних играх эта неприятная тенденция, мы медленно начинаем и пропускаем первыми. Но не сдаемся, идем вперед. Между первым и вторым периодами ребята в раздевалке поддержали друг друга. Получилось сократить отставание во втором периоде, знали, что нам нужно делать в третьем. Вытащили игру», — приводит пресс-служба КХЛ слова Хартли.

Также специалист ответил на вопрос по поводу увольнения Дмитрия Рябыкина из тренерского штаба «Локомотива».

«Не лучший день для тренеров в КХЛ, но таков бизнес. Это будет единственный комментарий по поводу ухода Рябыкина», — добавил он.

17 ноября в КХЛ произошли три тренерские отставки. Помимо Рябыкина, были уволены главные тренеры московского «Динамо» и «Трактора» — Алексей Кудашов и Бенуа Гру.

«Локомотив» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч ярославская команда проведет дома 19 ноября против «Шанхай Дрэгонс».