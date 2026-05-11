Хартли: «Радулов как лев в клетке. Открой ее — он выпрыгнет и будет летать по площадке»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.
Игра проходила в понедельник, 11 мая, на «Арене-2000» в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«Большая победа. Особенно после шестой и седьмой игр полуфинала, в которых мы выплеснули много эмоций. Первый период мы сыграли так себе, а ключевым стал второй, когда удалось включиться и забить трижды. Потом действовали солидно. Даниил Исаев сыграл хорошо», — сказал Хартли на пресс-конференции.
Также специалист ответил на вопрос о дополнительной мотивации форварда Александра Радулова в серии с «Ак Барсом», за который хоккеист выступал с 2022 по 2024 год.
«Радулов говорит на льду своими действиями. Посмотрите, как Раду сыграл в первом голе. Его лучшее качество — он хочет победить каждого всегда и везде. Такого неуступчивого игрока у меня в карьере не было. Ему не надо искать мотивацию в прошлом, вспоминая об уходе из «Ак Барса». Он как лев в клетке. Стоит ее открыть, Радулов выпрыгнет и будет летать по площадке», — добавил Хартли.
«Локомотив» повел в серии со счетом 1-0. Вторая игра команд состоится в Ярославле 13 мая.
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