Хартли — о поражении от «Барыса»: «Второй матч подряд «Локомотив» сыграл недисциплинированно»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объяснил домашнее поражение команды от «Барыса» (0:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Легко анализировать эту игру: нас переработали. Еще отмечу, что второй матч подряд мы сыграли недисциплинированно. После второго гола потеряли контроль, не проходили передачи; это самая плохая игра в сезоне. Руководству и болельщикам хочется, что команда играла на пике все 68 матчей, но мы понимаем, что будут и такие встречи», — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» впервые в сезоне проиграл дома. Команда с 38 очками находится на первом месте Западной конференции.

17 ноября «Локомотив» примет «Салават Юлаев».