Хартли о третьем матче с «Салаватом Юлаевым»: «Рад победе, но «Локомотив» может играть намного лучше»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.

«Сегодня было тяжело, особенно во втором и третьем периоде, когда уфимцы оказывали большое давление и зажимали нас в зоне. Я рад победе, но наша команда может играть намного лучше. Мы видели, что «Салават Юлаев» очень агрессивно играет дома — в более силовой манере. Мы были к этому готовы, однако во втором периоде немного больше смотрели, чем играли», — приводит пресс-служба КХЛ слова Хартли.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч команд состоится 14 апреля в Уфе.

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