Хартли о поражении от СКА: «Локомотив» сам придумывает новые способы, как проиграть»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объяснил поражение от СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла во вторник, 2 декабря, в Ярославле и завершилась победой питерцев в овертайме — 4:3. СКА трижды отыгрывался в счете.

«Будут короток. Мы отдали игру. У меня складывается впечатление, что мы сами придумываем новые способы, как проиграть. Не считаю, что играть пассивно, когда ты ведешь в счете — это лучший способ сохранить преимущество. Ротация? Мы смотрим на молодежную команду, но сейчас у нас далекий выезд. В перерыве будем решать вопросы с составом», — приводит пресс-служба КХЛ слова Хартли.

«Локомотив» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Ярославцы проиграли третий матч подряд. 4 декабря команда на выезде сыграет с «Амуром».