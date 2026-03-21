Тренер «Локомотива» Хартли раскритиковал правила КХЛ из-за дисквалификации Черепанова
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли призвал КХЛ разобраться с правилом, по которому дисквалифицировали защитника команды Никиту Черепанова.
Ранее спортивно-дисциплинарный комитет отстранил 30-летнего хоккеиста на три матча за физический контакт с судьей в игре с минским «Динамо» (1:2 Б) в FONBET чемпионате КХЛ, которая прошла 15 марта в Белоруссии.
«Естественно, игроки не хотят нанести травму судье или даже коснуться его, все думают только о своей роли на вбрасывании. К сожалению, судьи бывают в уязвимой позиции. Когда думаешь про дисквалификацию, предполагаешь, что должно быть агрессивное действие, чтобы ее заработать, но Черепанов не предпринимал никакого агрессивного действия. Ситуация, в которой лиге нужно разбираться летом», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Хартли.
Тренер также отметил, что Черепанов — игрок, который очень много значит для ярославской команды.
Защитник «Локомотива» в сезоне-2025/26 провел 62 матча и набрал 11 (3+8) очков. Он выступает за ярославцев с 2016 года.
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