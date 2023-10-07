Ларионов: «Линч неплохо зашел в «Торпедо», практически с корабля на бал»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о подписании нападающего Бобби Линча.

«У нас команда, которая не обладает большими финансовыми возможностями. У нас такой подход, если мы берем игрока, нам надо, чтобы у него была ценность будущей продажи. Если человек у нас играет, который приходит к нам за супермаленькие деньги, для каждого игрока есть определенные задачи. Я считаю, что Бобби Линч неплохо зашел в команду, практически с корабля на бал. Мы не будем форсировать его вложение в команду, еще рано, нужно время для адаптации. Если он заиграет, если будет желание его приобрести, как приобретали братьев Федотовых и так далее. Мы готовы продавать, чтобы поддерживать финансовую часть нашей команды такими решениями. Мы не хотим вкладывать сумасшедшие деньги, мы хотим развивать игроков. Если кто-то хочет купить, у каждого игрока есть цена, мы готовы рассмотреть, чтобы давать дорогу другим игрокам, которые сегодня стучатся в дверь и заявляют о себе», — сказал Ларионов.

«Торпедо» подписало контракт с Линчем сроком на один год 4 сентября. В прошлом сезоне 25-летний американец выступал за «Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах АХЛ.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 15 играх.