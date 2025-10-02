Десятков о первой победе «Лады» после девяти поражений: «Ребята доказали, что стоят большего, чем на них вешали»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков назвал ключевую причину победы над «Нефтехимиком» в FONBET чемпионате КХЛ после девяти поражений подряд.
Игра прошла в четверг в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:1 в пользу тольяттинской команды.
«Залогом победы стала игровая дисциплина — отсутствие удалений, самоотверженность, блокированные броски. Не могли похвастаться игровой дисциплиной раньше, сегодня я доволен: играли короткие смены, мало удалялись и достаточно правильно действовали. Спало ли напряжение? Победы всегда придают оптимизма, настроения. Ждали этого от ребят, они доказали, что стоят большего, чем на них вешали», — приводит пресс-служба КХЛ слова Десяткова.
«Лада» с 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда из Тольятти проведет 5 октября против «Адмирала».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б