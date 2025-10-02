Десятков о первой победе «Лады» после девяти поражений: «Ребята доказали, что стоят большего, чем на них вешали»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков назвал ключевую причину победы над «Нефтехимиком» в FONBET чемпионате КХЛ после девяти поражений подряд.

Игра прошла в четверг в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:1 в пользу тольяттинской команды.

«Залогом победы стала игровая дисциплина — отсутствие удалений, самоотверженность, блокированные броски. Не могли похвастаться игровой дисциплиной раньше, сегодня я доволен: играли короткие смены, мало удалялись и достаточно правильно действовали. Спало ли напряжение? Победы всегда придают оптимизма, настроения. Ждали этого от ребят, они доказали, что стоят большего, чем на них вешали», — приводит пресс-служба КХЛ слова Десяткова.

«Лада» с 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда из Тольятти проведет 5 октября против «Адмирала».