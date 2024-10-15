Браташ о победе над «Амуром»: «Забили пять голов — для «Лады» это большой праздник»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил результат матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (5:3).

Тольяттинская команда взяла реванш у хабаровчан за поражение в воскресенье (0:2), впервые одержав победу над «Амуром» на выезде.

«Довольны результатом и тем, что с нашими проблемами с забиванием сегодня справились, пять забили. Для нас это большой праздник. Самый сложный вопрос в этой поездке — как сохранить функциональное состояние игроков на четыре игры. Будем думать, как справиться. Готовились сыграть в Хабаровске активно и интенсивно, у нас это получилось, будем анализировать игры и решать задачи перед следующими играми», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Лада» набрала 14 очков за 16 матчей и поднялась на девятое место в таблице Восточной конференции. «Амур» (12 баллов после 15 игр) опустился на 11-ю позицию.