Браташ о победе над «Амуром»: «Забили пять голов — для «Лады» это большой праздник»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил результат матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (5:3).
Тольяттинская команда взяла реванш у хабаровчан за поражение в воскресенье (0:2), впервые одержав победу над «Амуром» на выезде.
«Довольны результатом и тем, что с нашими проблемами с забиванием сегодня справились, пять забили. Для нас это большой праздник. Самый сложный вопрос в этой поездке — как сохранить функциональное состояние игроков на четыре игры. Будем думать, как справиться. Готовились сыграть в Хабаровске активно и интенсивно, у нас это получилось, будем анализировать игры и решать задачи перед следующими играми», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
«Лада» набрала 14 очков за 16 матчей и поднялась на девятое место в таблице Восточной конференции. «Амур» (12 баллов после 15 игр) опустился на 11-ю позицию.
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|14
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|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
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|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|15.10
|12:00
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Амур – Лада
|3 : 5
|15.10
|12:30
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Адмирал – Северсталь
|5 : 6 ОТ
|15.10
|19:10
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Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|15.10
|19:30
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СКА – Нефтехимик
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