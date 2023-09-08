Тренер «Куньлуня» — о поражении в Казани: «Встреча принципиальна — играли лидеры КХЛ»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, первый период никого не разочаровал, мы понимали, в каком состоянии находится «Ак Барс» после прошлой игры, и в целом эти ожидания оправдались. «Ак Барс» выскочил, мы ответили тем же, показали хорошие скорости. Начало второго периода также было весьма неплохим для нас, когда в течение трех смен мы были в зоне атаки, создавали моменты, но маленькая ошибка — и все моментально переместилось в нашу зону. Дальше пришлось тяжело в концовке периода, тем более, когда столько удалений.

Мы знали, что большинство у «Ак Барса» сильное, оно забивало и будет забивать. Сложно победить «Ак Барс» в Казани, играя такое количество времени в меньшинстве, еще и не так удачно. На сегодняшний день встретились команды — лидеры КХЛ. Это принципиально — одна победила, другая проиграла. Эмоции — это накал страстей», — сказал Игнатьев.

До матча с «Ак Барсом» команда из Пекина была единоличным лидером КХЛ.