Главный тренер «Куньлуня» — об игре со «Спартаком»: «За Ковальчуком я не следил»
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев поделился впечатлением от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» ( 2:5).
«Мы знали, что нам в первом периоде предложат скорости. Но против «Спартака» нужно играть еще быстрее. Скорость игры — не только в беге. Нужно было быстрее двигать шайбу. После первого меньшинства стали во всем уступать. Сложно было вернуться назад, но потом игра выровнялась. Я очень недоволен тем, что наше большинство уже вторую игру подряд не работает. Четыре минуты подряд в третьем периоде — такие моменты команда должна решать. За Ковальчуком я не следил», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».
Игра с «Куньлунем» стала для нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука первой с сезона-2020/21, в котором он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».
Также Игнатьев рассказал о мотивации его команды на игру с красно-белыми.
«Спартак» был больше мотивирован? У «Спартака» 62 очка, а у нас 35. Хотелось бы, чтобы мы были больше мотивированы. В раздевалке перед игрой была нормальная атмосфера. Но мы были обескуражены теми скоростями, которые в первом периоде нам предложил «Спартак». Команда играла грязновато? Приведите примеры. Если ты хочешь запихать шайбу с пятака, ты должен быть готов к тому, что тебя отоварят так, что мама не горюй. Парни, которые так играют, всегда играют, всегда ценятся в командах, потому что у них есть одно место. Не буду говорить на пресс-конференции, какое», — отметил тренер.
«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35) после 43 игр идет девятым на «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|24.12
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|1 : 5
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Адмирал
|3 : 1