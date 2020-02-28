Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги сезона

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер оценил выступление команды в прошедшем регулярном чемпионате. Клуб из Китая не смог пробиться в плей-офф Куббка Гагарина.

— Пятнадцать игроков нашей команды впервые попали в КХЛ, и для меня это был первый сезон, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — А противостояли мы соперникам, имеющим за плечами по восемь, десять, двенадцать лет выступлений здесь. Я рад всему, что со мной произошло, чему я научился, и надеюсь, что это поможет мне со временем построить успешную команду.

— В вашем случае понятие «успешная команда» имеет отношение не только к клубу, но и к сборной Китая, готовящейся к Олимпиаде 2022 года. Видите ли вы прогресс в этом плане?

— Думаю, он очевиден, особенно если сравнивать с первым сезоном, когда в основном составе команды был лишь один игрок китайского происхождения. А сейчас у нас их 12-13. И дело не только в количестве, но и в качестве.

— Периодически вам приходилось обращаться к помощи ВХЛ, призывая оттуда игроков не только китайского происхождения. Судя по всему, клубная структура работает, не правда ли?

— Построение такой структуры — дело времени. Все начинается с головы: у тебя есть команда КХЛ, есть группа китайских игроков, способных выступать на таком уровне, а потом тебе уже требуется подспорье, то есть все то же самое на уровне ВХЛ. И когда такое подспорье создается, это идет на пользу главной команде, ведь ты не можешь пройти весь сезон без травм и спадов. Наша команда ВХЛ добилась большого прогресса в сезоне, во второй его части выигрывала гораздо чаще, чем проигрывала, и ребята прогрессировали вместе с ней.

— Что будет для вас главным при подготовке к новому сезону?

— Думаю, с вратарской линией у нас порядок. А вот обороне требуется усиление. Тревор Мерфи — отличный защитник, нам бы еще парочку таких, тогда оборона сможет оказывать более солидную поддержку атаке. В этом нам нужно прибавлять.

Что касается атаки, то нам нужно лучше действовать в средней зоне, где атаки зарождаются. Ключевая позиция — центрфорвард. Нам нужно укреплять ее, найти людей, которые смогут распасовывать, дирижировать наступательными действиями. Да и крайним нападающим тоже надо действовать активнее, ведь мы забивали не так много, как хотелось. Мы провели 35 матчей, в которых исход решила одна шайба, еще восемь закончились с разрывом в два гола. Часто победа была очень близка, оставалось чуть прибавить — и уже многое могло бы сложиться по-другому. Вот над этим нам и надо думать. Усиление позиции центрфорварда существенно поможет.

— В прошлом состав команды сильно менялся от сезона к сезону. Удастся ли избежать этого сейчас?

— Стабильность чрезвычайно важна, а именно ее в клубе и не было. Изменения — наши враги, нужно дать ребятам возможность как можно дольше оставаться вместе. Такие команды, как СКА и ЦСКА и другие многолетние лидеры этой лиги, не меняют свой облик каждый год, сохраняют лучших игроков и благодаря этому постоянно держатся наверху. Мы тоже должны стремиться к этому.

Для начала на месте должен оставаться тренер, а такого в клубе тоже не было. Какой я по счету тренер за четыре сезона — пятый? А ведь именно с тренера начинается стабильность. Тогда и игроки, нашедшие с ним общий язык, захотят остаться, сохранится костяк команды, и она сможет прогрессировать. В прошлом такого у нас не было, и это плохо. Играть в этой лиге, в этой стране и так нелегко, так еще и бесконечные перемены осложняют и без того сложную жизнь. В какой-то момент мы просто обязаны этого избежать.