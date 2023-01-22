Главный тренер «Куньлуня»: «Проблема в том, что мы даем сопернику слишком много возможностей»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:1).
«Сложно выиграть матч, когда ты недостаточно бросаешь по воротам. Пытались использовать свои шансы, но сделали не все возможное для победы. Много времени провели в меньшинстве, в зоне защиты, поэтому на атаку не хватало времени и сил. Надо найти ответ на вопрос, почему мы провели столько времени в штрафном боксе. У меня есть мысли на этот счет, но я оставлю их при себе. Проблема в том, что мы даем сопернику слишком много возможностей.
Удаление Йипа? Я пока не видел повтор этого момента, не могу ничего сказать. О таких вещах я обычно говорю с игроком один на один и не выношу это на публику. Брэндон — профессионал, он наш лидер, он обычно не получает глупых удалений», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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