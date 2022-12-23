Главный тренер «Куньлуня»: «Тяжело быть абсолютно довольным после матча»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:0).

— Мы очень хорошо начали, первый период у нас здорово получился. Нам удавалось следовать плану на игру, сумели повести в счете, все сложилось в нашу пользу. Во втором периоде нам понадобилось использовать весь состав, чтобы справится с удалениями. Их сегодня было слишком много. Стоит отметить работу ребят в бригаде меньшинства, они отработали очень хорошо. Надо отметить то, что сегодня команда была больше сконцентрирована и собрана, чем в предыдущем матче с «Нефтехимиком». Если бы в Нижнекамске играли так же, то, наверное, не стали бы затягивать до буллитов. Хорошо, что нам удалось выиграть два матча подряд, особенно на выезде, это будет небольшим фундаментом для нашей уверенности, особенно учитывая то, что скоро Рождество. Мы хотим продолжить играть в таком же ключе и после праздников.

— Вы упомянули большое количество удалений. Это единственный момент, которым вы остались недовольны сегодня?

— Тренеру тяжело быть абсолютно довольным после матча. Отмечу тот факт, что в большинстве мы позволяли сопернику много бросать по воротам, хотелось бы это убрать. Также хочется добавить уверенности и напора, чтобы лучше держаться в меньшинстве.

— Дмитрий Костенко провел в первом периоде всего 2 минуты 16 секунд, в чем причина такого малого игрового времени?

— В первую очередь, это было решение нашего тренера по защитникам Виктора Игнатьева. Он посчитал, что так будет лучше. В какой-то момент мы застряли в удалениях, и игра стала напряженной. Мы достаточно времени провели в меньшинстве, и Дима уже остыл на скамейке, поэтому, наверное, выпускать его уже не было большого смысла.

Что касается лично Дмитрия, то мне нравится, как он развивается, особенно продуктивными для него выдались последние три недели. У него появляется все больше уверенности, мне нравится его отдача в работе. Он взрослеет, начинает серьезнее относиться к игре. Конечно, впереди еще много работы, если он хочет играть в НХЛ, но тем не менее, у него есть прогресс, что меня радует.

— До «Динамо» из Минска, которым руководит ваш друг Крэйг Вудкрофт, шесть очков. Что надо сделать, чтобы догнать минчан?

— Я знаю Крэйга очень хорошо. Наверное, Крэйга и его брата можно назвать моими лучшими друзьями. Когда-то они пригласили меня поработать в Екатеринбург в лагерь Павла Дацюка. Что касается зоны плей-офф, мы, наверное, не будем фокусироваться на определенном сопернике, стоит концентрироваться на самих себе. Работать, быть более последовательными и дисциплинированными. И если все эти критерии мы доведем до точки, которой нам хотелось бы, то у нас все получится. Если мы будем достаточно хороши, чтобы дойти до зоны плей-офф, то мы это сделаем.