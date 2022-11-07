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Сегодня, 22:58

Главный тренер «Куньлуня» рассказал о травмированных игроках команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:4).
«Сегодня я хочу сказать, что мы провели хорошую игру. Выглядели вполне себе достойно. С одной стороны, было много удалений, дали сопернику шансы, чтобы их реализовать. В этом есть ошибка. Тем не менее, считаю, что до третьего периода мы провели достаточно хорошую игру.

Йип, Локхарт и Кейн играют большую роль, проводят на льду много времени. У них есть кое-какие повреждения, которые нужно довести до стопроцентного выздоровления», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/07/505096.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев
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