Главный тренер «Куньлуня»: «Мне нравится, как команда развивается»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:3 Б).
«Это был хороший матч, достаточно быстрый на протяжении всех шестидесяти минут. Для нас это было продолжением того, к чему стремимся и к чему хотим прийти по итогу. Хорошо сыграли как в защите, так и в обороне.
«Динамо» неспроста считается одной из топовых команд. Они достаточно быстрые, в принципе проводят все матчи достаточно неплохо. Обратили внимание на матч с ЦСКА, где «Динамо» здорово себя проявило.
Понравилось сегодня спокойствие и уверенность команды как на льду, так и на лавке. Очень здорово это было наблюдать. Считаю, что сегодня все достаточно хорошо себя проявили. В формате 5 на 5 у нас не получалось себя достаточно хорошо проявлять, обидно за результат матча и за то, что уступили в две шайбы. Но считаю, что это была достаточно хорошая игра.
Особенно хочу отметить упорство ребят отыграться со счета 0:2, что в итоге и получилось сделать в основное время, поэтому ими горжусь. Желание и упорство будут основными критериями до конца сезона, чтобы выигрывать больше матчей. Мне нравится, как команда развивается», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Динамо М
|47
|27
|20
|62
|5
|Торпедо
|46
|29
|17
|61
|6
|Витязь
|46
|21
|25
|50
|7
|Спартак
|47
|21
|26
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|46
|18
|28
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|46
|23
|23
|53
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|46
|20
|26
|43
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|3 : 2
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|5 : 1
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 3 Б
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -