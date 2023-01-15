Главный тренер «Куньлуня»: «У нас было много возможностей, чтобы спасти эту игру»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3).
«У нас было много возможностей, чтобы спасти эту игру. На мой взгляд, не получился первый период. Дело было в дисциплине, я имею в виду, что команда не играла в нашу систему. В целом сегодняшний матч мы провели не так хорошо, как предыдущие три, выглядели слабее», — цитирует тренера сайт КХЛ.
«Спартак» идет 7-м в Западной конференции, «Куньлунь» занимает 10-ю строчку.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
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|СКА
|51
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|ЦСКА
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|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|64
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|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Северсталь
|50
|20
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|51
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|Динамо Мн
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|19
|32
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|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
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|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|49
|21
|28
|48
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20.01
|15.01
|13:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 2
|15.01
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|15.01
|17:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|- : -
|15.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|15.01
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
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