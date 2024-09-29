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Сегодня, 21:03

Главный тренер «Кунльлуня» Кравец объяснил 4-матчевую серию поражений новизной состава

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Куньлунь Ред Старс» Михаил Кравец ответил на вопрос о причинах серии поражений «Куньлуня» до матча со СКА (5:4).

Перед победой над петербургским клубом «Куньлунь» потерпел 4 поражения подряд.

— Мы должны понимать, что команда новая, практически все звенья новые. Многие ребята играют первый сезон в КХЛ. Нужно использовать свои моменты. Во-первых, тактика в команде другая, игроки другие. Нам приходится и звенья менять, все время находить варианты, изменения.

Не всегда все работает так, как хотелось. То вратарь здорово сыграет — игроки не играют. Такие игры тоже были. То вратарь не играет — игроки играют. Нужно сложить это все вместе, этот пазл, тогда будет все хорошо. Но сразу это, естественно, не получается. Радует то, что никто не сдавался. Все очень здорово работали на тренировках.

После этого матча у СКА прервалась серия из пяти побед подряд. В турнирной таблице «Запада» армейцы находятся на третьей строчке, набрав 13 очков в 10 матчах. «Куньлунь» занимает 10-е место с 8 баллами.

ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец
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