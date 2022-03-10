Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не стал отвечать на вопрос журналистов о проблемах в игре капитана команды Даниса Зарипова после пятого матча серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (4:3 ОТ).

«Что вы постоянно говорите о негативе? Что вы творите? Мы победили, а вы все то о Билялове, то о Зарипове. Я говорить об этом не буду! С ума сойти, ищут к чему прикопаться. Епрст! Дима Воронков не попал в хорошей позиции, но такое случается. Мы все люди. Это плей-офф он хотел забил, но не получилось также и ошибки случаются, из-за которых голы забиваюся ребята не хотели. Дима молодец, было бы здорово после гола. Но и так игра продолжалась дальше, он старался. Дима Кателевский тоже молодец, мы давно его готовили. Специально оставляли в Вышсей лиге. Он отлично справляется против очень наглого и жесткого соперника. Не каждый справится с таким давлением. Сегодня он сильно помог нам», — сказал Квартальнов.

Отметим, что Зарипов пропустил несколько игр серии и не играл концовку последней встречи.