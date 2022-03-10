Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (4:3 ОТ).

«Мы прежде всего рады победе. Все было на тоненького, но все-таки перевернули эту страничку. Ребята старались, боролись. Они молодцы, — сказал журналистам Квартальнов. — Мы понимали, что «Авангард» всего в пять защитников играл. Матчи через день, это сказывается. С нашей стороны начали активнее нагружать защиту. Но не могу согласиться, что у нас по серии больше свежих игроков. У нас травмированных поллазарета, правда я не буду жаловаться. Глубины составы нужной нет. Перед овертаймом у нас два парня травмы получили, в результате Стивен Кэмпфер играл в атаке. Но справился и забил».

Также Квартальнов высказался о якобы угрозах Стивену Кэмпферу от Боба Хартли.

«Я верю своим хоккеистам и это каменный век, если со стороны Хартли были какие-то угрозы в его адрес. Мне вообще не нравится, когда кто-то валяется на льду. У нас вот Петров получает травму и не выходит потом. Но не валяется! А у них Готовец сломался, сказки они рассказывали... Сегодня много они валялись на льду, это было очень некрасиво. Если ты валяешься, то значит тебе очень больно. Игрока в Уфе сегодня на носилках увезли. По идее это значит все, конец. Но нет, он потом вышел и гол забил. И в нашем матче такая же история. У нас Воронков же терпит! Помните, у нас здесь мужской спорт — хоккей. Мы упрашивать никого давать удаления не будем. Судьи квалифицированные — сами разберутся», — добавил Квартальнов.

«Ак Барс» сократил отставание в серии до минимального — 2-3. Следующий матч пройдет 12 марта в Омске.