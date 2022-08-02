Назаров объяснил, почему в «Сочи» дерутся на тренировках на предсезонке

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал о драках на тренировках в клубе в межсезонье.

— На предсезонке у «Сочи» было уже три драки ...

— Что такое драка в хоккее? Это эмоции. Просто эмоции. А в чем разница — человек ударил по лицу рукой или ударил по рукам клюшкой? Это как считается — удар клюшкой или драка? Это нанесение увечий. Что так, что так. Клюшкой по рукам можно нанести еще больше травму, чем рукой по голове. Потому что там шлем и еще попасть нужно. Оно выглядит красиво. Картинка, что бьешь, а на самом деле больше руку покарябаешь. А вот если ты клюшкой по рукам ударил, то можно руку сломать.

— А когда драки среди своих перед серьезным турниром, это хорошо?

— А как среди своих? Шесть-семь звеньев. Они же понимают, что тренеры выбирают. Кто-то уезжает в другую лигу.

— Это именно из-за этого?

— Безусловно.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 «Сочи» занял 11-е место, имея 41 очко.