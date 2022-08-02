Назаров объяснил, почему в «Сочи» дерутся на тренировках на предсезонке
Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал о драках на тренировках в клубе в межсезонье.
— На предсезонке у «Сочи» было уже три драки ...
— Что такое драка в хоккее? Это эмоции. Просто эмоции. А в чем разница — человек ударил по лицу рукой или ударил по рукам клюшкой? Это как считается — удар клюшкой или драка? Это нанесение увечий. Что так, что так. Клюшкой по рукам можно нанести еще больше травму, чем рукой по голове. Потому что там шлем и еще попасть нужно. Оно выглядит красиво. Картинка, что бьешь, а на самом деле больше руку покарябаешь. А вот если ты клюшкой по рукам ударил, то можно руку сломать.
— А когда драки среди своих перед серьезным турниром, это хорошо?
— А как среди своих? Шесть-семь звеньев. Они же понимают, что тренеры выбирают. Кто-то уезжает в другую лигу.
— Это именно из-за этого?
— Безусловно.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 «Сочи» занял 11-е место, имея 41 очко.
|Западная конференция
|И
|В
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|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
|0
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|0
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|2
|Автомобилист
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|0
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|3
|Адмирал
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|0
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|4
|Ак Барс
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|0
|0
|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|0
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|7
|Металлург
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|0
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|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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