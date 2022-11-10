Главный тренер «Химика» Гришин может сменить Миронова в «Спартаке»

Руководство «Спартака» может отправить в отставку главного тренера Бориса Миронова после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в пятницу, 11 ноября.

Основным претендентом на этот пост является Игорь Гришин, работающий в клубе ВХЛ «Химик».

Московский клуб проиграл 6 матчей подряд и идет на 8-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 29 матчах.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 11 ноября. Начало — в 19.30 (мск).