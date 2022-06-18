Кудашов: «Без международных матчей мы должны увеличить в КХЛ количество игр «от ножа»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о предложении ФХР изменить структуру проведения чемпионата КХЛ.
«Да, действительно, впервые об изменении структуры чемпионата КХЛ было сказано на тренерском совете, где был заслушан доклад главных тренеров мужской и женской сборных о выступлении на Олимпиаде в Пекине. После доклада возникла дискуссия о том, как развивать наш хоккей, не только сборные, но и клубный. Сразу вспомнили советские времена, когда в чемпионате выступало 12 команд. О том, что сильнейшие команды должны чаще играть с сильнейшими, заговорили все участники. На основе этой дискуссии ФХР и выработала предложение, чтобы, увеличив число матчей регулярного чемпионата, повысить напряженность самих игр.
Мое мнение о предложенных изменениях в КХЛ? Институт сборных работает, но он не может давать полноценную международную практику в силу известных событий. В этих условиях мы должны увеличить количество матчей «от ножа». Я ознакомился с предложением, в нем нет деления команд на две лиги: все команды играют друг с другом. А 20 из 22 команд до самого окончания регулярного чемпионата не теряют шансы на попадание в плей-офф.
Что думаю о перекрестном плей-офф? Считаю, что перекрестный плей-офф надо было вводить давно. У нас довольно ровная лига, распределение пар по спортивному признаку более справедливое. Наверное, в нынешней ситуации логично, чтобы кубковые матчи проводились так же, как это было в Суперлиге и первом сезоне КХЛ», — сказал Кудашов «Чемпионату».
В ФХР предложили разделить участников КХЛ в регулярном чемпионате на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4