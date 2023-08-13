Кудашов о выступлении «Динамо» на турнире в Башкортостане: «Теперь понимаем, куда двигаться и что менять»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:7) в матче Кубка Республики Башкортостан.
— Проблема однозначная — много пропущенных шайб в последних двух играх. Понятно, куда нам надо двигаться.
— Почему решили поменять Волкова после четвертой пропущенной шайбы?
— Пытались спасти игру.
— Довольны тем, какую пищу для размышлений получили на турнире?
— Безусловно, это то, что нам нужно. Теперь понимаем, куда нам нужно двигаться и что менять.
— Довольны ли состоянием О'Делла, который почти не тренировался с командой?
— Ничьим состоянием пока я не доволен. Нам нужно готовиться и индивидуально, и тактически.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|П
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|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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