Кудашов: «Гол, который мы пропустили в конце периода, стал решающим. Это просто детский сад»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).
«Не все получилось. Были и плохие, и хорошие моменты, вдаваться в подробности нет смысла. Начало было неважным, большинство сегодня не работало. Но были и положительные моменты. Пол игры мы владели преимуществом. Самоотверженность и самоотдача присутствовали.
Гол, который мы пропустили в конце периода, стал решающим. Это просто детский сад. Я в раздевалке сказал «Когда нас обыгрывают, это одно, но когда сами проигрываем — это совсем другое», — приводит Legalbet слова Кудашова.
«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной Конференции (29 очков), ЦСКА — четвертое (25 баллов).
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|9
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|Авангард
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|Амур
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Адмирал – Витязь
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Северсталь – Локомотив
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Динамо Мн – Сочи
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Спартак – Сал. Юлаев
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