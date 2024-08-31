Кудашов — о 17-летнем таланте Рябкине: «Не судите его, он набирается опыта»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры нападающего Ивана Рябкина на Кубке мэра Москвы. В пятницу бело-голубые победили «Автомобилист» (2:1).

— В ходе экспериментов с Никитой Гусевым играл Иван Рябкин. Он часто втыкался, играл жестко. Вы как-то настраивали его? Может быть, особую установку давали, как играть?

— Он с нами с первого дня сбора. Установку ему на игру я никакую не давал. Совершенно нормальный процесс. Для молодого парня в какие-то смены провести полный матч, сыграть с хорошими хоккеистами, не на своей позиции. Он набирается опыта. Этот год у него —вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте — он набирается опыта. К декабрю молодые ребята, как правило, осваиваются, начинают более-менее показывать, что они могут. Он старается, как и все, проявить себя, но иногда делает несвойственные себе вещи. Это совершенно нормально, поэтому давайте вообще тему молодых, которые заходят в команду, мы особо не будем поднимать. Это планомерный этап вхождения во взрослую команду.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем «Металлург» — «Локомотив». «Динамо» свою первую встречу проведет дома 4 числа. Соперником бело-голубых будет «Куньлунь».

Федор Носов