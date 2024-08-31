Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:11

Кудашов — новом легионере «Динамо»: «Каждый нападающий должен выводить соперника из равновесия»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры форварда Максима Комтуа на Кубке мэра Москвы. В пятницу бело-голубые победили «Автомобилист» (2:1).

— В лице Комтуа наконец-то мы получили игрока, который может кому-то залезть под кожу, — сказал Кудашов. — Что касается его удалений, то он правила не нарушает, если разобраться. Ну, будет внимательнее.

— А Пакетт не был таким человеком?

— Вот теперь их двое, а должно быть четыре, потому что четыре звена, значит, нам нужно еще двух таких найти. Шутки шутками, но это совершенно разные игроки, и вообще каждый нападающий должен стараться это сделать — забить гол, принести пользу команде, вывести кого-то из равновесия. Это совершенно нормально. Если внимательно посмотреть, то у нас игроков, которые старается этим заниматься.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем «Металлург» — «Локомотив». «Динамо» свою первую встречу проведет дома 4 числа. Соперником бело-голубых будет «Куньлунь».

Федор Носов

ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
Алексей Кудашов
Максим Комтуа
0
Читайте также
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Экс-командующий ВВС ВСУ отреагировал на свое увольнение фразой Залужного
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости