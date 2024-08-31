Кудашов — новом легионере «Динамо»: «Каждый нападающий должен выводить соперника из равновесия»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры форварда Максима Комтуа на Кубке мэра Москвы. В пятницу бело-голубые победили «Автомобилист» (2:1).
— В лице Комтуа наконец-то мы получили игрока, который может кому-то залезть под кожу, — сказал Кудашов. — Что касается его удалений, то он правила не нарушает, если разобраться. Ну, будет внимательнее.
— А Пакетт не был таким человеком?
— Вот теперь их двое, а должно быть четыре, потому что четыре звена, значит, нам нужно еще двух таких найти. Шутки шутками, но это совершенно разные игроки, и вообще каждый нападающий должен стараться это сделать — забить гол, принести пользу команде, вывести кого-то из равновесия. Это совершенно нормально. Если внимательно посмотреть, то у нас игроков, которые старается этим заниматься.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем «Металлург» — «Локомотив». «Динамо» свою первую встречу проведет дома 4 числа. Соперником бело-голубых будет «Куньлунь».
Федор Носов
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|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|Лада
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь РС
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|0
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|10
|Торпедо
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|0
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|11
|ЦСКА
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|0
|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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