Кудашов: «Не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:3).
«Хочу поблагодарить болельщиков и противника. Дерби получилось отличным — сумасшедшая поддержка в обе стороны, соперничество также было на уровне, игра переходила от одних к другим. Зрители сегодня увидели все, что хотели», — приводит пресс-служба клуба слова Кудашова.
Также тренер ответил на вопрос, не было ли у него перед игрой сомнений, что команде может не хватить эмоций после двух встреч с серьезными соперниками.
«Игры идут через день и они все эмоциональные. В этом и заключается мастерство команды — как она настраивается и собирается. Я не раз говорил игрокам, что миф о легкости — всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел. Команда всегда находится под нагрузкой — переезды или постоянные игры этому способствуют. Надо заставлять себя и настраиваться на матчи», — добавил он.
После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 8 игр. Бело-голубые одержали пять побед подряд. 21 сентября московская команда встретится с «Амуром». Начало матча — в 12.00 по московскому времени.
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|8
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|12
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|7
|5
|2
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|3
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|8
|5
|3
|10
|4
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|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
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|8
|4
|4
|8
|7
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|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
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|6
|2
|4
|5
|10
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|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
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|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
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|8
|6
|2
|12
|3
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|6
|5
|1
|10
|4
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|8
|4
|4
|9
|5
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|8
|4
|4
|9
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|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|19.09
|12:00
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Амур – Куньлунь РС
|- : -