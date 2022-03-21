Главный тренер «Динамо» Кудашов доволен игрой команды, несмотря на поражение от ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал третью игру второго раунда плей-офф против ЦСКА (1:2).

— Конечно, счет плохой, но по содержанию игры у меня к ребятам претензий нет, играли правильно в обороне. Моменты создали и не дали сопернику создать много. Но вот реализация моментов, здесь есть, конечно, проблемы и небольшие претензии.

— Было уже такое, что команды возвращались в игру при счете 0-3 в серии. Что надо сделать, чтобы это случилось?

— Вы видели сегодняшнюю игру? Моментов много создали? Забить нужно, переломить игру. Ну и не забывать про оборону, соперник мастеровитый, нельзя давать много свободного льда и создавать моменты.

— До первой заброшенной шайбы игра была с ощутимым преимуществом ЦСКА. Сознательно отдали инициативу сопернику?

— Несознательно.

— Второй период был, можно сказать, бешенным по самоотдаче. Можно ли его по этому компоненту назвать лучшим в сезоне?

— Вообще, игра, по самоотдаче хорошая, я не зря начал с того, что претензий к команде в этом плане нет. Да, где-то ЦСКА владел преимуществом по началу, но мы грамотно оборонялись, самоотверженно, с хорошей самоотдачей. Потом добавили, включили скорости, начали создавать моменты. А по самоотдаче, на протяжении уже второй серии самоотдача на уровне.

— По сравнению с первым матчем поменяли первое звено. Сегодня довольны их выступлением?

— Мне сегодня понравилось, как команда играла.

— То есть можно сказать, что послезавтра мы увидим эти сочетания?

— Пока не знаю.