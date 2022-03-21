Главный тренер «Динамо» Кудашов доволен игрой команды, несмотря на поражение от ЦСКА
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал третью игру второго раунда плей-офф против ЦСКА (1:2).
— Конечно, счет плохой, но по содержанию игры у меня к ребятам претензий нет, играли правильно в обороне. Моменты создали и не дали сопернику создать много. Но вот реализация моментов, здесь есть, конечно, проблемы и небольшие претензии.
— Было уже такое, что команды возвращались в игру при счете 0-3 в серии. Что надо сделать, чтобы это случилось?
— Вы видели сегодняшнюю игру? Моментов много создали? Забить нужно, переломить игру. Ну и не забывать про оборону, соперник мастеровитый, нельзя давать много свободного льда и создавать моменты.
— До первой заброшенной шайбы игра была с ощутимым преимуществом ЦСКА. Сознательно отдали инициативу сопернику?
— Несознательно.
— Второй период был, можно сказать, бешенным по самоотдаче. Можно ли его по этому компоненту назвать лучшим в сезоне?
— Вообще, игра, по самоотдаче хорошая, я не зря начал с того, что претензий к команде в этом плане нет. Да, где-то ЦСКА владел преимуществом по началу, но мы грамотно оборонялись, самоотверженно, с хорошей самоотдачей. Потом добавили, включили скорости, начали создавать моменты. А по самоотдаче, на протяжении уже второй серии самоотдача на уровне.
— По сравнению с первым матчем поменяли первое звено. Сегодня довольны их выступлением?
— Мне сегодня понравилось, как команда играла.
— То есть можно сказать, что послезавтра мы увидим эти сочетания?
— Пока не знаю.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|21.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|3 : 1
|21.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|1 : 2