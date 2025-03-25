Кудашов: «Все без исключения здоровы»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал состояние здоровья хоккеистов бело-голубых перед стартом плей-офф КХЛ.

— В каком состоянии игроки? Когда сыграет Подъяпольский?

— Все без исключения здоровы. Сыграть могут в любой момент. Настроение у нас хорошее. Весь год к этому шли.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.