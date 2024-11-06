Кудашов — о состоянии О'Делла: «Он не тренируется с командой. Сейчас у него реабилитация»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Эрика О'Делла.

— Еще месяц назад вы говорили, что у Эрика травма с которой он может сыграть уже в следующем матче. Но он выбыл надолго. В каком состоянии он находится сейчас?

— Пока не знаю. Если бы я видел, что он начал тренироваться, то сказал бы. Пока у него реабилитация. Я надеюсь, что в ближайшее время он начнет тренироваться.

В сезоне-2024/25 канадский форвард набрал 6 (2+4) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

(Федор Носов)