Кудашов: «Не всегда получается так, как мы хотим. Игроки растут, учатся»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).

— Отличная атмосфера. Старались играть активно, создавать моменты. С середины игры взяли преимущество под свой контроль, но в конце недоработали. Для зрителей это даже лучше, так как были и овертайм, и буллиты.

— Почему смазанным и тягучим получился первый период? В какой-то момент преимущество по броскам было в пользу соперника — 20:4.

— Соперник хорошо играл. У нас в составе появилось много молодых ребят. Для них каждая игра, при том что они идут друг за другом... Пока еще сложно иметь подходящую психологию и ответственность. Не всегда получается так, как мы хотим. Игроки растут, учатся. Еще раз хочу повторить: у нас молодая команда, которая с каждой игрой становится все моложе. Не удивлюсь, если на следующую игру у нас будет пять лимитчиков. Они не сидят на лавке, у них бывает по 15 минут игрового времени. Для нас не всегда просто начать игру с голов.

— Удивило то, что состав сыграл практически одинаковое количество времени и играли в четыре пятерки полноценные. Более того, защитники последней пары сыграли столько же, сколько и из первой. Почему такой баланс решили соблюсти?

— На данный момент в команде 20 здоровых игроков — это четыре тройки и четыре пары. Есть несколько ребят в Санкт-Петербурге и есть несколько ребят в молодежке. Но это больше на развитие. Из Петербурга не стали приглашать, там тоже идут важные игры для команды. Сейчас у нас есть 20 здоровых человек.

— Какой-то разбор полетов был в раздевалке, после того как, ведя в счете 2:0, получили 2:2 в матче с предпоследней командой турнирной таблицы?

— А что делать ЦСКА в такой ситуации, когда они проигрывают дома? Если мы пройдемся по составу, как я сказал, то найдем пять молодых, а у соперника игроки с приличным опытом игры по всему миру.

— Послезавтра будет матч с «Торпедо». Скорее всего, с ними встретитесь в плей-офф. Будете как-то особенно готовиться к этому матчу?

— Давайте пока не будем об этом. У нас игры идут день за днем. Сейчас три через день, затем пять через день и шесть через день. Мы понимаем, что такое может быть, но не зацикливаемся на этом.

— Какая ситуация по травмированным?

— По О'Деллу пока не будем говорить. Буду оптимистом, если скажу, что четыре-пять дней.