Кудашов: «Делали акцент на своей игре с небольшими изменениями под соперника»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).
— Хорошая игра. Не хватило реализации моментов сегодня. Это переломный момент. Имея большое количество территориального и игрового преимущества мы не использовали их и пропустили на первом броске в свои ворота. А так, да, были ошибки, которые привели к удалениям и голам. Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.
— Есть ли радость за первый гол Богдана Тринеева?
— Кто-то быстро доходит до этого, кто-то дольше.
— В первом периоде было много моментов, но не удалось реализовать. И по ходу сезона тоже. С чем это связано?
— Есть игроки, которые забивают, и те, кто не забивает. Давайте отдадим должное вратарю, который сыграл здорово.
— Вы всегда предлагает с позитивом смотреть на все, несмотря на поражение. У команды была серия из 12 матчей с набранными очками с конца ноября. Что хорошего наработали в этом отрезке?
— Если возьмем отрезок, в котором были поражения, то и там были очень упорные игры, на тоненького. Могу сказать, что это ровная часть была. Качественные игры. Только с Минском, когда 2:6 проиграли, остальные матчи идут на результат. Даже если рассмотреть тот матч с Минском, мы пропустили 3 шайбы в моменте с пятиминутным удалением, которое потом отменили. Наработали глубину состава. Сейчас на ведущих ролях находятся молодые ребята. Сегодня пять лимитчиков было в составе. Они все играли, Чернышов дошел до шести игровых минут за матч. Остальные все вышли на ведущие роли. Эта глубина нам поможет. Самоотдача, самоотверженность в каждом моменте — это наш залог успеха. Также проверили тактические, оборонительные и атакующие схемы. Команда показала, что в этих схемах тоже может играть. Несмотря на то, что до плей-офф остается 20 игр и они идут плотно, наша задача — шлифовать все моменты.
— «Торпедо» — креативная команда, играющая в атаку, тем не менее, всех ведущих игроков вы закрыли. На что обращали внимание игроков на действиях в обороне?
— Делали акцент на своей игре с небольшими изменениями под соперника. Знали их сильную сторону и понимали за счет чего сможем с ними играть. Мы ни одной игры не провели от обороны. У нас схемы и подготовка игры в обороне, но мы стараемся играть с позиции силы. Сегодняшний матч — не исключение. Немного не хватило в реализации. Но не отсиживались в обороне.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|ЦСКА
|47
|31
|16
|67
|3
|Торпедо
|48
|31
|17
|65
|4
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|5
|Динамо М
|48
|27
|21
|62
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|48
|21
|27
|49
|8
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|9
|Северсталь
|47
|18
|29
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|48
|28
|20
|63
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сал. Юлаев
|48
|26
|22
|61
|5
|Сибирь
|49
|29
|20
|61
|6
|Адмирал
|48
|25
|23
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|49
|22
|27
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
|14:30
|
Металлург – Сал. Юлаев
|0 : 2
|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|1 : 2
|8.01
|17:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|8.01
|17:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Сочи – СКА
|- : -