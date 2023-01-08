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Сегодня, 16:55

Кудашов: «Делали акцент на своей игре с небольшими изменениями под соперника»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).

— Хорошая игра. Не хватило реализации моментов сегодня. Это переломный момент. Имея большое количество территориального и игрового преимущества мы не использовали их и пропустили на первом броске в свои ворота. А так, да, были ошибки, которые привели к удалениям и голам. Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

— Есть ли радость за первый гол Богдана Тринеева?

— Кто-то быстро доходит до этого, кто-то дольше.

— В первом периоде было много моментов, но не удалось реализовать. И по ходу сезона тоже. С чем это связано?

— Есть игроки, которые забивают, и те, кто не забивает. Давайте отдадим должное вратарю, который сыграл здорово.

— Вы всегда предлагает с позитивом смотреть на все, несмотря на поражение. У команды была серия из 12 матчей с набранными очками с конца ноября. Что хорошего наработали в этом отрезке?

— Если возьмем отрезок, в котором были поражения, то и там были очень упорные игры, на тоненького. Могу сказать, что это ровная часть была. Качественные игры. Только с Минском, когда 2:6 проиграли, остальные матчи идут на результат. Даже если рассмотреть тот матч с Минском, мы пропустили 3 шайбы в моменте с пятиминутным удалением, которое потом отменили. Наработали глубину состава. Сейчас на ведущих ролях находятся молодые ребята. Сегодня пять лимитчиков было в составе. Они все играли, Чернышов дошел до шести игровых минут за матч. Остальные все вышли на ведущие роли. Эта глубина нам поможет. Самоотдача, самоотверженность в каждом моменте — это наш залог успеха. Также проверили тактические, оборонительные и атакующие схемы. Команда показала, что в этих схемах тоже может играть. Несмотря на то, что до плей-офф остается 20 игр и они идут плотно, наша задача — шлифовать все моменты.

— «Торпедо» — креативная команда, играющая в атаку, тем не менее, всех ведущих игроков вы закрыли. На что обращали внимание игроков на действиях в обороне?

— Делали акцент на своей игре с небольшими изменениями под соперника. Знали их сильную сторону и понимали за счет чего сможем с ними играть. Мы ни одной игры не провели от обороны. У нас схемы и подготовка игры в обороне, но мы стараемся играть с позиции силы. Сегодняшний матч — не исключение. Немного не хватило в реализации. Но не отсиживались в обороне.

Источник: https://dynamo.ru/news/229893-aleksey_kudashov____ne__hvatilo_realizatsii_momentov__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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