Кудашов: «Никаких разговоров с судьями перед плей-офф не было»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о взаимодействии с судейским корпусом.

— Судьи говорили что-то перед плей-офф? Будут какие-то корректировки в правилах?

— Не было никаких разговоров с судьями. Мы в регулярке много общались. В плей-офф разные бригады судят по-разному. Я думаю, что мы подстроимся по ходу.

«Динамо» с 89 очками заняло второе место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.