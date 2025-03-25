Кудашов — о дисциплине в «Динамо»: «Делаем акцент на этом компоненте»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с командной дисциплиной.

— В регулярном чемпионате игроки «Динамо» часто удалялись. Есть ли уверенность, что свою энергию они направят в правильное русло?

— Уверенности не может быть ни у кого. Это жизнь. Все по-разному контролируют свои эмоции. Большая часть людей имеет опыт. Мы на это делаем акцент.

«Динамо» с 89 очками заняло второе место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.