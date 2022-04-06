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Сегодня, 23:12

Федоров не согласился с тем, что ЦСКА играл вторым номером в матче со СКА

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал третью игру финала конференции Запад против СКА (6:2).

— Вновь кажется, что только ЦСКА начинает играть с давлением, на высоких скоростях, проблем нет. Зачем тогда искусственно сворачиваться, играть вторым номером?

Ну насчет второго номера мы можем поспорить. Я уже говорил, что без шайбы первым номером сыграть тяжеловато. Если при потере шайбы в ту же секунду нет плотного давления на игроков соперника, которые с шайбой. Это не одного нашего игрока сегмент. Это сегмент всей тройки. Поэтому повторюсь, мы вторым номером не планировали никогда играть, наверное, так со стороны кажется. В принципе, это нормально, не всегда удается после проведения 15-30 секунд на льду при потере шайбы сразу вступить в отбор. И сила, и резкость не т. е. Тогда приходится сворачиваться, все верно. Мы никогда не ориентировались на второй номер. Потому что площадки меньше, интенсивность выше. Команда подстроена под быструю, агрессивную игру, если хотите, первым номером. Поэтому отвечая досконально, наверное, кажется, мы ребятам никогда не говорим о том, что есть какой-то второй номер. Но мы им говорим без шайбы или при потере шайбы сразу вступить в отбор.

6&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 6:2. Уничтожили за 10 минут. ЦСКА перевернул ход почти уже проигранного матча, закинув шесть голов СКА

— Для Попова третья шайба. Играет зарядом, может магия в заряде и Данис передал ему энергию?

— Так точно.

— Есть ли в команде человек, который за психологическое состояние отвечает? За счет чего достигается результат такой?

— Это точно не человек, это точно химия между игроками. Она начинается индивидуально, у каждого игрока есть своя психология, это все складывается постепенно в течение сезона. Мы только стараемся, как тренерский штаб помогать и направлять ребят на определенные действия. Эмоций много, иногда чересчур, но мы стараемся эту атомную энергию направлять на поле, на то, что мы умеем.

— Сергей Звягин несколько лет работал с Ларсом. Когда готовился скаут-репорт он добавлял туда свои мысли. Что-то из этого сработало сегодня в тех 5 шайбах?

— Вы совершенно правы, имеем определенные скаутские моменты, не только по вратарям, но и по остальным игрокам. Я думаю, все команды так делают. Информация помогает. Не знаю, применимо ли к сегодняшнему матчу. Игра складывалась из определенных всплесков. Вся информация откладывается у ребят, когда воспользуются, сказать могут только они.

Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет в Москве и состоится 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Сергей Федоров
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
1 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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11.04
6.04 19:00
ЦСКА – СКА
 6 : 2
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