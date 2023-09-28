Федоров — о плохой игре ЦСКА: «Говорили о характере, спортивной злости. Хватит кувыркаться, пора играть»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победного матча против «Сочи» (7:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ рассказал о собрании с игроками после серии неудачных матчей в начале сезона.

— В СМИ распространяется информация о том, что вчера у команды было собрание, и разговор был на повышенных тонах. Что это был за диалог?

— Это было запланированное собрание. Были озвучены моменты, где мы неправильно играем, не выполняем свои прямые обязанности. И, конечно, мы говорили много о характере, о спортивной злости, о том что ЦСКА — великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть.

— Окулов забил сегодня первую шайбу в этом сезоне. Что можете сказать про его настрой?

— Рад за Костю, молодец. Настрой всегда был, но многое не получалось. Причины мы обсуждали, волновались за ситуацию, но мы знали, что мастерство и характер никуда не делись из нашего коллектива. Но, тем не менее, такая у нас работа — и у ребят, и у тренерского штаба. Отдались процессу, сыграли на команду. Как только мы играем на команду, все остальное прикладывается.

(Анна Бирюкова)