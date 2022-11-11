Сергей Федоров: «Возможно, наши ребята думали, что обыграют «Спартак», не прилагая усилий, поэтому шайба в ворота не шла»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Спартак» с победой, мы не использовали большинство моментов, которые создали. Не скажу, что все они были качественные, но шансов мы создали достаточно, чтобы выйти вперед в игре. Чувствительное для нас поражение, начало немного проспали, но считаю, что потом нашли свой темп, ритм, могли выйти вперед. Попереживаем до полуночи, завтра новый рабочий день — разберем ошибки и будем двигаться вперед.
Это фактор психологии — когда много создаешь, всегда думаешь: «Следующая зайдет». А она не заходит. Пропускаешь на технической ошибке, остается мало времени, играешь так же, если не лучше, но шайба в ворота не идет. Возможно, наши ребята думали, что обыграют «Спартак», не прилагая усилий, поэтому шайба в ворота не шла. Думаю, в этом корень зла. Это злость на момент, концентрация и внимание, где-то не закрыли вратаря — он поймал очень много ненужных наших бросков и поймал уверенность. Постоянно говорим об этом ребятам и пытаемся в тренировочном процессе это учесть, чтобы они поняли, что это важная составляющая», — цитирует тренера сайт КХЛ.
Матч с ЦСКА стал для «Спартака» первым после отставки главного тренера Бориса Миронова, возглавлявшего команду с 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера был Алексей Заварухин.
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|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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ЦСКА – Динамо Мн
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