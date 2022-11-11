Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 ноября, 22:58

Сергей Федоров: «Возможно, наши ребята думали, что обыграют «Спартак», не прилагая усилий, поэтому шайба в ворота не шла»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спартак» с победой, мы не использовали большинство моментов, которые создали. Не скажу, что все они были качественные, но шансов мы создали достаточно, чтобы выйти вперед в игре. Чувствительное для нас поражение, начало немного проспали, но считаю, что потом нашли свой темп, ритм, могли выйти вперед. Попереживаем до полуночи, завтра новый рабочий день — разберем ошибки и будем двигаться вперед.

Это фактор психологии — когда много создаешь, всегда думаешь: «Следующая зайдет». А она не заходит. Пропускаешь на технической ошибке, остается мало времени, играешь так же, если не лучше, но шайба в ворота не идет. Возможно, наши ребята думали, что обыграют «Спартак», не прилагая усилий, поэтому шайба в ворота не шла. Думаю, в этом корень зла. Это злость на момент, концентрация и внимание, где-то не закрыли вратаря — он поймал очень много ненужных наших бросков и поймал уверенность. Постоянно говорим об этом ребятам и пытаемся в тренировочном процессе это учесть, чтобы они поняли, что это важная составляющая», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Матч с ЦСКА стал для «Спартака» первым после отставки главного тренера Бориса Миронова, возглавлявшего команду с 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера был Алексей Заварухин.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/11/505286.html
Сергей Федоров
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
8
7
Читайте также
Бразилия — главный фаворит, последний шанс Месси, Португалия всех удивит? Расклады ЧМ-2022
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Спартака» Заварухин: «Все вопросы о моем назначении — к руководству клуба»

Игорь Никитин: «Для сильной команды четыре выездных игры — не проблема. Мы пока не прошли этот тест»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
13.11 17:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
13.11 17:00
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости