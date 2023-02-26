Федоров: «Надеюсь, градус и ответственность плей-офф придаст ЦСКА нужный огонь»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Северстали» (4:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Эти команды сыграют друг против друга в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Немножко открытая с нашей стороны была игра, поймали скорость ближе к концу первого периода. Соперник здорово двигался с шайбой. Для нас это важная игра. У нас были возможности, но некоторые мы не использовали. Фокус на атаку не дал нам построже сыграть в обороне. Конечно, не без ошибок, но все поправимо.

Три поражения от «Северстали» в сезоне? «Северсталь» организованная, быстрая команда. Мы больше уделяем внимание начинке своей игры. Быть вторыми в лиге — это тоже результат. Надеюсь, градус и ответственность плей-офф придаст нашей команде тот огонь, которого сегодня не хватило. Через три с половиной дня мы играем с командой «Северсталь» в Москве. Особо менять и проверять в принципе нечего», — приводит слова Федорова саут лиги.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.