Федоров: «Надеюсь, градус и ответственность плей-офф придаст ЦСКА нужный огонь»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Северстали» (4:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Эти команды сыграют друг против друга в первом раунде плей-офф КХЛ.
«Немножко открытая с нашей стороны была игра, поймали скорость ближе к концу первого периода. Соперник здорово двигался с шайбой. Для нас это важная игра. У нас были возможности, но некоторые мы не использовали. Фокус на атаку не дал нам построже сыграть в обороне. Конечно, не без ошибок, но все поправимо.
Три поражения от «Северстали» в сезоне? «Северсталь» организованная, быстрая команда. Мы больше уделяем внимание начинке своей игры. Быть вторыми в лиге — это тоже результат. Надеюсь, градус и ответственность плей-офф придаст нашей команде тот огонь, которого сегодня не хватило. Через три с половиной дня мы играем с командой «Северсталь» в Москве. Особо менять и проверять в принципе нечего», — приводит слова Федорова саут лиги.
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
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|0
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|27
|91
|2
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|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
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|33
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4