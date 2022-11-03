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Сегодня, 22:04

Федоров — о поражении от «Нефтехимика»: «Потеряли нить, играли без обороны»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая быстрая игра, обе команды забыли об обороне. Обменялись голами, нам не характерен такой хоккей, но в него надо тоже попробовать поиграть. Потеряли нить, играли без обороны. Овертайм? Без ошибок не обойтись и мы это прекрасно понимаем», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА. Московская команда занимает второе место в турнирной таблице Запада с 38 очками в 25 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/03/504908.html
Сергей Федоров
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
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