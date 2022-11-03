Федоров — о поражении от «Нефтехимика»: «Потеряли нить, играли без обороны»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая быстрая игра, обе команды забыли об обороне. Обменялись голами, нам не характерен такой хоккей, но в него надо тоже попробовать поиграть. Потеряли нить, играли без обороны. Овертайм? Без ошибок не обойтись и мы это прекрасно понимаем», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА. Московская команда занимает второе место в турнирной таблице Запада с 38 очками в 25 играх.