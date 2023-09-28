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28 сентября, 23:27

Федоров — о победе ЦСКА над «Сочи»: «Рад за ребят, что нашли путь к воротам соперника»

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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал матч против «Сочи» (7:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Удалось сыграть все 60 минут, удаления были необязательные, где-то потеряли концентрацию. Игра оставила хороший осадок, но останавливаться на достигнутом мы не будем, у нас есть еще над чем работать, есть определенные проблемы. Я рад за темп команды и за то, с какой спортивной злостью мы сегодня играли.

— Знали ли вы, что 22 раза подряд одержали победу над «Сочи»?

— Нет, я не знал этой информации.

— Как считаете, сегодня залетело все, что могло или нет?

— Немного поспорю, что залетело. Я думаю, что мы создали это. До этого мы не создавали, поэтому забивали только в 1-2 моментах. Но сегодня получилось сделать все то, что мы умеем. По причинам, которые мы знаем, мы этого раньше не делали. Рад за ребят, что нашли путь к воротам соперника.

— В прошлой игре Абрамов играл на позиции центрального нападающего, сегодня вернулся обратно. Вы планировали его наигрывать на этой позиции?

— Наигрывать или нет на позицию глубоковато, но это не было экспериментом. Виталий у нас центральный от рождения, он играл с краю в нашей команде. До этого играл в центре в других командах, поэтому мы понимали, что с игрой с краю у него проблем нет. У нас были травмы, и мы решили соединить Костю Окулова, Виталия и Сергея Плотникова в одно звено. Ребята отдались процессу, конечно, не без ошибок, но они были не фатальные.

— Каменев пропускает игры. Несколько слов об этом.

— Влад травмирован. К сожалению, не получается общая картина по здоровью.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» прервал 6-матчевую серию побед и с 14 очками занимает 5-е место.

(Анна Бирюкова)

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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