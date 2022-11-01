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Сегодня, 22:00

Федоров — об «Ак Барсе»: «Не вижу кризиса. Хорошая команда, показывает современный хоккей»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы ждали Казань, побольше надо таких матчей. Хорошая быстрая игра, обе команды показывают хорошие скорости, движение шайбы вперед. Нашли путь к воротам после не совсем ожидаемого гола. Моментов в целом, казалось бы, не так много, но тут просто все очень хорошо сыграли в зоне обороны и вратари были на месте. Те голы, которые были забиты, они украшают сегодняшнюю игру. У нас идет сейчас победная серия, но ребята на ней не зацикливаются.

У «Ак Барса» мы не увидели никакого кризиса. Хорошая команда, показывает быстрый современный хоккей. Шайба хорошо идет вперед. Гол Радулова после обыгрыша судьи? Игровой момент. Нас обыграли, Плотников был на месте. Шайба отскочила от вратаря, но тут метры и секунды решают все. Хорошая атака «Ак Барса», — сказал Федоров.

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, набрал 37 очков и занимает второе место на Западе. «Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на Востоке (24 очка).

Сергей Федоров
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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