Федоров: «В начале сезона у ребят было недопонимание, но сейчас играем в нужный хоккей»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«Прошлый сезон удачно завершили, достигли высокой ноты в конце. И, может быть, какое-то недопонимание у ребят в плане нового сезона было. Совершали ошибки, которые не давали сделать шаги вперед. Нужно было настроить ребят, доказать, поговорить с ними. Что надо делать как это делать. Сейчас мы играем в тот хоккей, который приносит и результат, и удовлетворение от игры. Удалось найти выход из положения, ребята правильно отреагировали на неудачи.

ЦСКА всегда ставит перед собой максимальную задачу на каждую игру. Будем отталкиваться от непосредственных целей, сезон длинный... Не думаю, что мы будем сейчас говорить о долгосрочных задачах. Они были поставлены руководством. И тренерский штаб, и ребята прекрасно знают, что мы должны в длинную сделать», — сказал Федоров.

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд и занимает второе место на Западе.