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Сегодня, 22:48

Сергей Федоров: «У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2).

«Неоднозначный первый период. Не нужно так начинать такой матч. «Спартак» против ЦСКА — это дерби, это хоккейный праздник для всех. Второй и третий период провели уже так, как хотели и планировали. Соперник показал очень быстрый хоккей, особенно с шайбой. Не самая легкая игра. Есть, над чем работать.

Гол в наши ворота после двух рикошетов? Хотелось бы, чтобы в сознании игроков была мысль, что даже после таких моментов игра продолжается. Мы потом немножко перестроились, начали играть в активный хоккей. Да, это был необязательный гол, но хоккей — это игра, ты не можешь программировать такие моменты, отскоки.

У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть. Не хочется включать громогласные фразы, просто скажу, что рад за ребят, что они сориентировались, сыграли в хоккей, который дал результат, и получили удовольствие», — приводит слова тренер сайт красно-синих.

ЦСКА одержал третью победу подряд и с 45 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы прервали трехматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ. Красно-белые с 33 очками идут седьмыми на Западе.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_fyedorov_spartak_protiv_tsska_eto_derbi_eto_khokkeynyy_prazdnik_dlya_vsekh/
Сергей Федоров
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 31 21 10 44
2 Металлург 31 19 12 42
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 32 18 14 40
5 Сибирь 33 18 15 39
6 Авангард 31 17 14 37
7 Ак Барс 30 13 17 31
8 Трактор 32 13 19 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
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Барыс – Амур
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19.11 14:30
Трактор – Металлург
 - : -
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Автомобилист – Сочи
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Нефтехимик – СКА
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