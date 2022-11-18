Сергей Федоров: «У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2).

«Неоднозначный первый период. Не нужно так начинать такой матч. «Спартак» против ЦСКА — это дерби, это хоккейный праздник для всех. Второй и третий период провели уже так, как хотели и планировали. Соперник показал очень быстрый хоккей, особенно с шайбой. Не самая легкая игра. Есть, над чем работать.

Гол в наши ворота после двух рикошетов? Хотелось бы, чтобы в сознании игроков была мысль, что даже после таких моментов игра продолжается. Мы потом немножко перестроились, начали играть в активный хоккей. Да, это был необязательный гол, но хоккей — это игра, ты не можешь программировать такие моменты, отскоки.

У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть. Не хочется включать громогласные фразы, просто скажу, что рад за ребят, что они сориентировались, сыграли в хоккей, который дал результат, и получили удовольствие», — приводит слова тренер сайт красно-синих.

ЦСКА одержал третью победу подряд и с 45 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы прервали трехматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ. Красно-белые с 33 очками идут седьмыми на Западе.