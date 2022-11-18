Сергей Федоров: «У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2).
«Неоднозначный первый период. Не нужно так начинать такой матч. «Спартак» против ЦСКА — это дерби, это хоккейный праздник для всех. Второй и третий период провели уже так, как хотели и планировали. Соперник показал очень быстрый хоккей, особенно с шайбой. Не самая легкая игра. Есть, над чем работать.
Гол в наши ворота после двух рикошетов? Хотелось бы, чтобы в сознании игроков была мысль, что даже после таких моментов игра продолжается. Мы потом немножко перестроились, начали играть в активный хоккей. Да, это был необязательный гол, но хоккей — это игра, ты не можешь программировать такие моменты, отскоки.
У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть. Не хочется включать громогласные фразы, просто скажу, что рад за ребят, что они сориентировались, сыграли в хоккей, который дал результат, и получили удовольствие», — приводит слова тренер сайт красно-синих.
ЦСКА одержал третью победу подряд и с 45 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы прервали трехматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ. Красно-белые с 33 очками идут седьмыми на Западе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|29
|5
|24
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|31
|21
|10
|44
|2
|Металлург
|31
|19
|12
|42
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|5
|Сибирь
|33
|18
|15
|39
|6
|Авангард
|31
|17
|14
|37
|7
|Ак Барс
|30
|13
|17
|31
|8
|Трактор
|32
|13
|19
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|19.11
|14:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|- : -
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -